Кому особенно нужен стоматолог? ИИ попробовал найти ответ без осмотра зубов

Искусственный интеллект может помочь находить группы людей, которым особенно нужен осмотр стоматолога, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Caries Research. Ученые проанализировали данные 23,7 тыс. жителей Бразилии и сопоставили состояние их зубов с социальными и бытовыми условиями.

В исследовании участвовали дети, подростки и взрослые. Специалисты учитывали доход семьи, число людей в доме, наличие водопровода, стоматологической страховки, время после последнего визита к врачу и другие показатели.

Одними из самых заметных факторов оказались низкий уровень достатка и тесные жилищные условия. У таких участников проблемы с зубами встречались чаще.

Ученые также проверили упрощенную модель, которая могла работать только по анкетным данным, без осмотра десен и зубов. В перспективе такой подход может помочь заранее определять, какие группы населения стоит приглашать на обследование.

Однако точность моделей пока была ограниченной. В некоторых случаях более сложные алгоритмы работали даже хуже простых методов.

Авторы подчеркивают, что ИИ не заменяет стоматолога и пока не доказал, что действительно снижает число случаев кариеса. Перед практическим применением модели нужно проверить на других группах населения.