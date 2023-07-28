ВТБ пообещал не поднимать ставки по потребительским и автомобильным кредитам

Несмотря на рост основной ставки Центробанка, данная финансовая организация не будет поднимать проценты по кредитным выплатам.

По утверждению пресс-службы ВТБ, проценты немного поднимут только по тем кредитам, которые будут выдаваться на приобретение жилья. Даже ипотечные кредиты пока не будут трогать. Их не станут трансформировать до следующего решения Центробанка об изменении процентной ставки.

«До следующего решения регулятора дополнительного изменения ставок по ипотеке ВТБ не планирует», - заявили в кредитной организации.

Это утверждение привело ТАСС. Повышать ставки по автокредитам, а также потребительским займам, этот банк не собирается.