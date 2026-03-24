Вторичное жилье по льготной ставке: как могут расширить семейную ипотеку

Многодетные семьи по всей России могут получить возможность покупать готовое жилье по льготной семейной ипотеке. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, предложив снять ограничения по городам и распространить программу на вторичный рынок для этой категории граждан.

Сейчас льготная семейная ипотека под 6% годовых действует до 2030 года, но ее условия жестко привязаны к типу жилья. По общему правилу программа распространяется только на новостройки, а также на строительство индивидуального дома или покупку участка с домом. Вторичное жилье доступно по льготной ставке лишь в ограниченных случаях: в регионах, где почти не возводится многоквартирных домов, либо в малых городах с населением до 50 тысяч человек.

Как пояснил Гриб в беседе с ТАСС, существующий подход создает сложности для многодетных семей, особенно с учетом значительного разрыва в ценах между первичным и вторичным рынком. Квартиры в новостройках зачастую стоят дороже, а возможности многодетных родителей, как правило, ограничены.

По его словам, такое решение позволит семьям эффективнее использовать материнский капитал и другие накопления. Сейчас программа льготной семейной ипотеки распространяется на семьи с детьми до шести лет, на семьи с ребенком-инвалидом, а также на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах или в 35 регионах, где действуют особые условия. Расширение правил именно для многодетных, полагает Гриб, станет точечной мерой поддержки, учитывающей их реальные потребности и финансовые возможности.

