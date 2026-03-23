За долги не отберут: Путин подписал закон, защищающий единственное авто и льготные участки многодетных

Многодетные семьи теперь могут не бояться остаться без крыши над головой и единственной машины из-за долгов. Президент Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень имущества, защищенного от изъятия в рамках исполнительного производства. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Под защиту попали два важных актива. Во-первых, земельные участки, которые государство бесплатно предоставило многодетным семьям в качестве меры социальной поддержки. Их теперь нельзя забрать за долги. Исключение одно — если участок находится в ипотеке, то взыскание по-прежнему возможно. Во-вторых, закон защищает единственное транспортное средство, подлежащее государственной регистрации. Если у семьи с детьми есть только одна машина, за долги ее не изымут.

Законопроект был разработан правительством и принят Госдумой еще в декабре прошлого года. В пояснительной записке авторы подчеркивали, что инициатива направлена на социальную защиту многодетных семей. Новые нормы должны сохранить необходимые материальные условия для жизни родителей с детьми и повысить уровень их правовой поддержки.

Теперь многодетные могут вздохнуть спокойнее. Пристав больше не придет за единственной машиной, на которой возят детей в школу и кружки, и за участком, который государство само же и выделило. Закон вступил в силу с момента опубликования, и его действие распространяется на все текущие исполнительные производства. Это значит, что защита заработала уже сегодня.

Ранее дачников предупредили о продаже несуществующих растений на маркетплейсах.