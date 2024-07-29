Второй международный форум особых экономических зон пройдет в подмосковной Дубне
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В начале октября в Подмосковье в городе Дубна пройдет второй международный форум особых экономических зон — 2024. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«ОЭЗ продолжают оставаться одним из ключевых инструментов развития территорий, привлечения инвестиций в приоритетные отрасли, создания точек экономического роста, формирования целых отраслевых кластеров. Международный Форум становится важной платформой для обсуждения перспектив развития и взаимодействия отечественных и зарубежных ОЭЗ управленческими командами таких инвестиционных площадок, компаниями-производителями и инвесторами», — отметил зампред Правительства РФ Александр Новак.
Отмечается, что в этом году в подмосковную Дубну пригласили коллег из стран БРИКС, Республики Беларусь, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и ОАЭ для продолжения начатой годом ранее работы по обмену опытом, налаживанию взаимовыгодного партнерства и выстраиванию новых кооперационных связей.
В рамках форума пройдут деловые встречи и переговоры с российскими и зарубежными инвесторами для создания прочных деловых связей и реализации инвестиционных проектов. Также будут организованы диалоги между представителями бизнеса и государственных структур для обсуждения перспектив развития отечественных особых экономических зон.
«В Подмосковье создана самая развитая индустриальная инфраструктура. В регионе расположено пять особых экономических зон, четыре из которых вошли в число лучших ОЭЗ по оценке эффективности от Минэкономразвития России. Сегодня резидентами ОЭЗ Московской области являются более 200 компаний, это, в том числе, и иностранные инвесторы», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.