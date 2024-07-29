Второй международный форум особых экономических зон пройдет в подмосковной Дубне

В начале октября в Подмосковье в городе Дубна пройдет второй международный форум особых экономических зон — 2024. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ОЭЗ продолжают оставаться одним из ключевых инструментов развития территорий, привлечения инвестиций в приоритетные отрасли, создания точек экономического роста, формирования целых отраслевых кластеров. Международный Форум становится важной платформой для обсуждения перспектив развития и взаимодействия отечественных и зарубежных ОЭЗ управленческими командами таких инвестиционных площадок, компаниями-производителями и инвесторами», — отметил зампред Правительства РФ Александр Новак.

Отмечается, что в этом году в подмосковную Дубну пригласили коллег из стран БРИКС, Республики Беларусь, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и ОАЭ для продолжения начатой годом ранее работы по обмену опытом, налаживанию взаимовыгодного партнерства и выстраиванию новых кооперационных связей.

В рамках форума пройдут деловые встречи и переговоры с российскими и зарубежными инвесторами для создания прочных деловых связей и реализации инвестиционных проектов. Также будут организованы диалоги между представителями бизнеса и государственных структур для обсуждения перспектив развития отечественных особых экономических зон.