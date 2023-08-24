Второй сезон акселератора молодежных проектов «Безграничная молодежь» завершился в Подмосковье

Второй сезон акселератора проектов молодежи «Безграничная молодежь» завершился в Подмосковье. В мероприятии приняла участие зампред областного правительства – глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Она рассказала, какие меры поддержки молодых предпринимателей реализуются в области, пожелала участникам успехов и выразила благодарность авторам проекта.

«В Подмосковье количество предпринимателей, включая молодых представителей бизнеса, неуклонно растет. И подобные акселерационные программы только способствуют развитию молодежного предпринимательства в регионе», - сказала Зиновьева.

По ее словам, молодые предприниматели до 25 лет могут получить гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Помимо этого, они могут бесплатно обучаться и повышать квалификацию благодаря центру «Мой бизнес».

Основатели проекта – Диана Лагутина и Алина Потапенко. Он нацелен на молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Программа дает ребятам возможность проявить себя в предпринимательстве, пообщаться с успешными бизнесменами и получить помощь в разработке собственного проекта.

«Обучение во втором сезоне акселератора длилось три месяца. Участие приняли более 500 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Более 200 из них разработали проекты, а более 70 – стали самозанятыми, индивидуальными предпринимателями или владельцами бизнеса», - рассказала Лагутина.

Третий сезон акселератора стартует в сентябре. Подробности – на сайте проекта.