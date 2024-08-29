Вторсырье начали использовать при строительстве и ремонте дорог в Подмосковье

Дороги, при ремонте и строительстве которых используются переработанные материалы, появились в Подмосковье. Как рассказали порталу Regions в пресс-службе РЭО, в работе применяют переработанный асфальтобетон, золошлаковую смесь, резиновую крошку и вторичный щебень.

К примеру, на трассе М-3 «Украина» для укрепления обочин использовали свыше шестидесяти двух тысяч квадратных метров асфальтогранулята. Как показали исследования, использование этого материала повышает устойчивость обочин к разрушениям и размывам.

Также в числе плюсов использования вторсырья при строительстве и ремонте дорожных участков — экономическая эффективность.

Аналогичные «экологичные» дороги появились в двадцати шести регионах России. Больше всего — в Астраханской, Саратовской, Рязанской и Нижегородской областях, Пермском крае.