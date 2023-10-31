Вторую очередь складского комплекса «Обухово» достроили

В Богородском городском округе завершилось строительство второй очереди складского комплекса «Обухово», в котором расположится онлайн-ритейлер OZON. Об этом рассказали в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.

Отмечается, что на протяжение всего процесса проект застройщика «Евродом Групп» сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Размер инвестиций составил чуть менее двух миллиардов рублей.

Так, в ходе второго этапа построен складской корпус № 2 площадью почти шестьдесят тысяч квадратных метров. Здание оснащено современной системой пожарной безопасности и специальным оборудованием для хранения продукции арендатора. Всего в рамках проекта будет возведено три склада в составе комплекса «Обухово». В регионе создано 1040 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.