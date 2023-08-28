Выяснилось, на какое жилье хватит нового маткапитала

Депутаты Госдумы РФ, как сообщает RT, предлагают увеличить материнский капитал на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, на второго и третьего — до 1 млн рублей. Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко рассказала, какую недвижимость можно купить на эти деньги.

Если говорить о Москве, отметила специалист, то необходимо смотреть по районам, так как средняя стоимость квадратного метра очень сильно отличается. Так, в самом дорогом районе Москвы средняя стоимость 1 квадратного метра составит более 500 тыс. рублей, а в самом дешевом — 183 тыс. рублей.

«Если говорить о том, что можно купить за материнский капитал на первого ребенка, то в самом дорогом районе это будет 1,5 квадратных метра, в самом дешевом — чуть более 4 квадратных метров. Если посмотреть по Москве в целом, то средняя стоимость будет порядка 320 тыс. рублей за квадратный метр. Это, с учетом размеров материнского капитала, 2 с небольшим квадратных метра», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Санкт-Петербурге на те же деньги удастся приобрести больше. Средняя стоимость квадратного метра будет ниже и составит 108,47 тыс. рублей, а за материнский капитал на первого ребенка можно будет приобрести практически 7 квадратных метров. Если же говорить о менее дорогих для жизни городах, площадь жилья, которое получится купить там, отличается не так уж сильно.

«В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра составит 94,207 тыс. рублей. На материнский капитал в данном субъекте можно будет купить уже 8 квадратных метров. Также хотелось бы рассмотреть самый популярный туристический регион — Краснодарский край, здесь средняя стоимость одного квадратного метра будет составлять 150 тыс. рублей. На материнский капитал за первого ребенка можно будет приобрести всего 5 квадратных метров», — подсчитала эксперт.

В заключение Коваленко подчеркнула, что если и привязывать маткапитал к стоимости недвижимости, то, скорее всего, необходимо делать пропорцию — чтобы его размер составлял хотя бы одну третью часть от средней стоимости по субъекту. Тогда это будет реальная помощь молодым семьям. Но также необходим критерий, отсекающий «случайных получателей», которые могут отправляться на роды в другие регионы ради выгоды. Например, выдавать материнский капитал семьям, которые проработали и прожили в субъекте не менее 5 лет.

Ранее в Госдуме предложили увеличить материнский капитал до 1 млн рублей.