Выплавка стали в России по итогам 2023 года выросла более чем на 5%

Производство стали в РФ по итогам прошлого года увеличилось более чем на 5%. Соответствующее заявление сделал глава российского Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания у президента России Владимира Путина по теме поддержки челябинской промышленности. Об этом сообщило информационное издание ТАСС .

Мантуров заявил, что стране и отечественным металлургам удалось полноценно адаптироваться к новым условиям. По словам министра, российские сталевары нарастили выплавку на 5,3%, преодолев негативную тенденцию, произошедшую в 2022-м году.

Он также заявил о восстановлении объемов российского производства в отрасли химии. Мантуров подчеркнул, что рост по итогам прошедшего года составил 5%, а основным фактором для этого стало наращивание производства минеральных удобрений более чем на 10%.

Министр сообщил о положительной тенденции в лесопромышленной области России. Он добавил, что экспортерам просубсидировали транспортные расходы для перестройки маршрутов, на что было потрачено 11 миллиардов рублей.