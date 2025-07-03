Европа задыхается: рекордная жара бьет температурные рекорды

Европа переживает одну из самых сильных волн тепла за последние годы. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разбиралось , с чем связаны такие тревожные для европейцев перемены погоды.

В Испании столбики термометров достигли 46°C, во Франции — 41°C, а Италия ввела красный уровень опасности в 20 городах. По данным службы Copernicus, такие температуры обычно характерны для августа, но в этом году аномалия началась уже в июне. Климатологи связывают это с глобальным потеплением, которое делает экстремальные явления более частыми и интенсивными.

В России же ситуация пока остается стабильной. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечает, что первая неделя июля на европейской части страны будет прохладной. На Полярном круге тем временем теплее, чем в Москве: +22°C против +13°C. В Западной Сибири ожидается до +29°C, что соответствует сезонным нормам.

Главной причиной аномальной жары в Европе ученые называют глобальное потепление, усиленное урбанизацией. Города превращаются в некие тепловые острова из-за обилия асфальта, бетона и транспорта. Как показывают исследования, если бы в мегаполисе одновременно отключились все кондиционеры, уличная температура снизилась бы на 2°C.

По словам климатолога Андрея Киселева, также связано с разрушением озонового слоя. Брешам способствуют промышленные газы, хладагенты и составы для тушения пожаров. Это создает долгосрочные риски для всей планеты.

Специалисты сходятся во мнении, что удушающая жара в Европе не временное явление, а часть глобального тренда. Далее ситуация может лишь накаляться.

Ранее была назван регион России, на который надвигается смерч.