Выпуск колбасных изделий в Подмосковье увеличили более чем на 40 процентов за пять лет

Выпуск колбасных изделий в Подмосковье за последние пять лет увеличился более чем на сорок процентов, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

Таким образом, годовой объем производства колбасных изделий за данный промежуток времени вырос со 184,5 тысячи тонн почти до 265 тысяч тонн, уточнила глава областного Мининвеста.

Зиновьева отметила, что в целом промышленное производство в Московской области стабильно демонстрирует уверенный рост — за первые семь месяцев этого года данный показатель увеличился на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ближайшее время, по ее словам, пищевая промышленность продолжит развиваться. Сейчас в этой сфере в регионе только в части импортозамещения заявлено около тридцати инвестиционных проектов, в том числе по производству колбасных изделий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что сейчас на сопровождении Московской области в разной стадии реализации находятся свыше 1,1 тысячи инвестиционных проектов.