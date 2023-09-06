Выпуск колбасных изделий в Подмосковье увеличили более чем на 40 процентов за пять лет
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Выпуск колбасных изделий в Подмосковье за последние пять лет увеличился более чем на сорок процентов, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС.
Таким образом, годовой объем производства колбасных изделий за данный промежуток времени вырос со 184,5 тысячи тонн почти до 265 тысяч тонн, уточнила глава областного Мининвеста.
Зиновьева отметила, что в целом промышленное производство в Московской области стабильно демонстрирует уверенный рост — за первые семь месяцев этого года данный показатель увеличился на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В ближайшее время, по ее словам, пищевая промышленность продолжит развиваться. Сейчас в этой сфере в регионе только в части импортозамещения заявлено около тридцати инвестиционных проектов, в том числе по производству колбасных изделий.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что сейчас на сопровождении Московской области в разной стадии реализации находятся свыше 1,1 тысячи инвестиционных проектов.