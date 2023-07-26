Выпуск сухих душей для военных наладили в Подмосковье

Группа компаний «Пластик Он Лайн» из Городского округа Пушкинский запустила на своем производстве выпуск сухих душей для военных. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что мощности предприятия позволяют ежемесячно изготавливать порядка 300 тысяч единиц такой продукции. При этом разработка компании полностью отечественная и производится из российских компонентов.

«Для производства сухих душей на нашем предприятии был создан новый отдел, который занимается исключительно этим видом продукции. Свыше 10 тысяч единиц душей были поставлены нами для нужд армии на безвозмездной основе, остальные поставки осуществляются в рамках подписанных контрактов», — рассказал гендиректор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.

Данная разработка позволяет быстро помыться в экстремальных и полевых условиях при полном отсутствии воды. В комплект входит одноразовая губка, стик с чистой водой и пара сухих одноразовых полотенец. Воду выливают на губку и вспенивают ее. Далее намыливают тело, а после просто вытираются сухими полотенцами, так как средство не требует смывания.

Ожидается, что набор также станет удобным решением для личной гигиены, например, в туристическом походе или в длительных путешествиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность развития импортозамещения в Подмосковье.