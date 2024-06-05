Высокотехнологичный комплекс по разработке и производству лекарств построят в Дубне

Подмосковная компания «АлФарма» инвестирует более одного миллиарда рублей в производство препаратов для лечения для лечения онкологических заболеваний в Дубне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что подписание соглашения между ведомством и компанией состоялось на стенде Московской области на ПМЭФ-24. Со стороны региона соглашение подписала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора — генеральный директор ООО «АлФарма» Станислав Сидоров.

Ожидается, что в рамках инвестиционного проекта компания построит высокотехнологичное предприятие по производству лекарственных средств. Приступить к строительству первой очереди комплекса инвестор планирует в первом квартале 2025 года, а ввести в эксплуатацию весь комплекс площадью более 6,3 тысяч планируется в первом полугодии 2028 года

На территории ОЭЗ «Дубна» компания «АлФарма» разместит физико-химические и микробиологические лаборатории, производственный и упаковочный участки, «чистые», офисные и складские помещения. Поставлять готовую продукцию планируется по всей России, а также в страны СНГ, Азии и Африки.