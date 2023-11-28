Высокотехнологичным компаниям из США пообещали замедление роста из-за падения фондового рынка

Те фирмы, которые в предыдущие годы показывали наибольший рост, пострадают больше всех.

Нуриэль Рубини, экономист из Anderida Financial Group, ранее заявил о том, что ситуация с ценными бумагами нисколько не улучшилась. Существуют риски, что в ближайшие годы инвесторы могут потерять десятки триллионов долларов из-за обрушения рынка. Аналитики согласились с ним и напомнили, что американский фондовый рынок в последнее время рос почти исключительно за счет подъема таких высокотехнологичных компаний, как Tesla, Apple, Amazon и им подобных.

«Если предположить, что Рубини прав и в ближайшие годы нас ждёт жёсткое возвращение американского рынка к нормальным значениям, то мы увидим падение именно этих компаний», - заявили они.

Их слова привели РИА Новости. Эксперты добавили, что с большой точностью прогноз дать нельзя, но фондовый рынок в США с очень заметной долей вероятности склонен к снижению темпов роста. В таком случае раскрученные бренды пострадают больше всех, их акции перестанут расти в цене такими темпами.