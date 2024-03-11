Бычий цикл: выяснилось, почему снова вырос биткоин, и стоит ли в него вкладываться сейчас

Биткоин продолжает бить рекорды роста. На текущий момент, по данным CoinGeko, за одну цифровую монету придется выложить более 71 тыс. долларов. Это привлекает внимание тех, кто желает подзаработать на скачке, но раздумывает, стоит ли вкладываться в биткоин именно сейчас.

Как рассказал CEO компании Eps Trading Group Валентин Денисов, не обладая инсайдерской информацией, предсказывать краткосрочные колебания криптовалюты невозможно или крайне сложно.

«Но что касается более долгосрочных оценок рынка, мы сейчас находимся в начале бычьего цикла (рынок роста — Прим. ред.), который в среднем длится один год после халвинга — искусственного уменьшения предложения биткоина, которое поступает на рынок. Это закономерно всегда вызывает повышение цен», — пояснил Денисов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что с ростом капитализации биткоина влияние именно этого фактора становится слабее, но все же оно приводит больше к росту стоимости, чем к ее падению.

«Значимое влияние на бычий цикл оказывают ожидания инвесторов и спекулятивное комьюнити, которое, понимая принцип увеличения цены из-за снижения предложения, ожидает этого момента и покупает биткоин, разгоняя спрос и еще больше увеличивая стоимость. Вследствие роста цены повышается упоминаемость биткоина в СМИ и интернет-пространстве, что тоже стимулирует рост», — отметил собеседник.

В связи с такой многофакторной базой роста, специалист прогнозирует дальнейшее укрепление позиций этого криптоактива.

«Я оцениваю вероятность увидеть цену биткоина на уровне 100 тыс. долларов к концу 2024 года как крайне высокую. Тем не менее, я призываю всех к долгосрочному инвестированию и отказу от сиюминутных спекуляций, так как 99% трейдеров, которые пытаются заработать на волатильности, проигрывают», — подчеркнул Денисов.

Ранее криптоэксперт назвал причины взлета биткоина.