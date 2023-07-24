Wall Street Journal: Россия одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки

В последние дни стало очевидно, что Россия одерживает победу на сырьевых рынках, поскольку на биржах цена нефти превысила потолок цен, установленный Западом для российских поставок, пишет Wall Street Journal.

Цена на сорт нефти Urals впервые превысила $60 за баррель, а именно такой потолок был установлен в конце декабря прошлого года для импорта российской нефти.

Это означает, что Россия научилась обходить ограничения, отмечается в издании.

Так, Россия поставляет Индии нефть по цене чуть ниже $60 за баррель, но дополнительно берет плату за доставку продукта в размере $11-19.

Российской контрмерой против западных ограничений стал запрет поставки нефти и нефтепродуктов по контрактам, в которых предусмотрены ценовые ограничения.