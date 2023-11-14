Washington Post: Украине придется сократить число чиновников

Украинским властям придется пойти на масштабное сокращение госслужащих, если Киев не получит дополнительную финансовую помощь от США, пишет The Washington Post.

Украина приняла бюджет с дефицитом в $35 млрд. Правительство рассчитывает покрыть недостаток за счет помощи от США, Евросоюза и международных финансовых организаций.

Европейская часть помощи сможет компенсировать только треть необходимой суммы, а вот с помощью от Вашингтона могут возникнуть проблемы. Республиканцы в палате представителей намерены если не лишить Украину дотаций совсем, то, по крайней мере, существенно уменьшить их.

В этих условиях массовое увольнение госслужащих станет неизбежным, говорится в статье.