Wildberries разорвал контракты с компанией Бакальчука

Компания Wildberries приняла решение о расторжении договоров с «ВБ Девелопмент», принадлежащей супругу Татьяны Ким Владиславу Бакальчуку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Так, «ВБ Девелопмент» занималось строительством логистических центров в Шушарах в Санкт-Петербурге. Отмечается, что это решение вызвало конфликт между сторонами.

«Строительство «коробки» объекта завершено по плану, сейчас идет внутренняя отделка и монтаж коммуникаций», — говорится в сообщении онлайн-ретейлера.

Как сообщали ранее в «ВБ Девелопмент», строительство склада в Шушарах было приостановлено из-за того, что заказчик проекта прекратил финансирование. В компании Бакальчука отмечают, что работы остановлены не только на объекте в Санкт-Петербурге, но и примерно на 30 проектах в России и Беларуси.

«ВБ Девелопмент» считает решение Wildberries незаконным и обсуждает возможные дальнейшие шаги с юридической службой.

Конфликт между компаниями обострился на фоне недавних событий. Бакальчук ранее выступил против объединения Wildberries с Russ и заявил о рейдерском захвате.

Кроме того, ситуация усугубилась инцидентом со стрельбой у офиса Wildberries в сентябре, когда Бакальчук был задержан после конфликта. Его супруга Татьяна Ким подала иск о расторжении брака и заявила о попытках мужа захватить помещения компании.

Wildberries — крупнейший российский интернет-магазин, основанный в 2004 году Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком. Работает в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Израиле, Турции, Узбекистане и Азербайджане.

Ранее сообщалось, что Бакальчук выдвинул против основательницы Wildberries новое обвинение.