Бакальчук выдвинул против основательницы Wildberries новое обвинение

Владислав Бакальчук, бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким, предъявил ей обвинение в том, что она погасила задолженности рекламной группы Russ, используя доходы российского маркетплейса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он указал, что 1 октября 2024 года, в день завершения слияния Wildberries с Russ, Ким расплатилась за «миллиардные» долги рекламной группы перед банком ВТБ и Федеральной налоговой службой (ФНС).

«Да, вы не ослышались — все долги», — подчеркнул бывший супруг Ким.

По его словам, благодаря этой сделке долг братьев Левана и Роберта Мирзоянов, совладельцев крупнейшего оператора наружной рекламы в России, был устранен «как по волшебству».

Бакальчук заявил, что все задолженности были обеспечены 100-процентной долей Russ.

«Заложены эти самые доли были на сумму более 20 миллиардов рублей в ВТБ», — отметил Бакальчук.

После того как Wildberries погасил долги Russ, обременение с долей владельцев ООО «Стинн» (одного из ключевых юридических лиц ГК Russ) было снято, завершил Бакальчук.

Ранее Татьяна Ким, владелица маркетплейса, обвинила своего бывшего мужа Владислава Бакальчука в том, что он создал в компании нестабильную атмосферу и похитил примерно 40 миллиардов рублей.

В ответ на эти обвинения Бакальчук не стал долго ждать и решил опровергнуть слова своей экс-супруги, опубликовав в своем аккаунте ироничный пост.

Он выразил недоумение, отметив, что уже запутался в обвинениях со стороны Ким и не может в точности определить, сколько же непосредственно он «украл».