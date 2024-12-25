Wildberries & Russ выкупит строящийся небоскреб в «Москва-Сити» для штаб-квартиры

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) объявила о выкупе строящегося офисного здания у моста Багратион в «Москва-Сити». Об этом РИА Новости рассказали в компании.

Отмечается, что этот новый бизнес-центр станет самым высоким в столице, его общая площадь составит 214 тыс. квадратных метров, а высота достигнет 398 м. Ожидается, что здание сможет разместить около 17 тыс. офисных работников.

Фасад небоскреба будет выполнен в уникальном стиле, основанном на идеях супрематической архитектуры Казимира Малевича. Архитектурное закаленное стекло в сочетании с металлическими ламелями создаст современный и стильный облик.

Кроме того, проект включает панорамные лифтовые шахты, которые будут формировать эффект «светового водопада». Архитектором здания выступил известный российский мастер архитектуры Сергей Чобан.

Основательница Wildberries Татьяна Ким подчеркнула, что создание новой штаб-квартиры имеет выдающееся значение для дальнейшего развития компании. Выбор конкретной локации у моста «Багратион» был сделан из-за его удобного расположения, отметила она.

Ранее стало известно, что маркетплейс Wildberries открыл всем пользователям доступ к страховым услугам.