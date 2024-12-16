Wildberries открыл всем пользователям доступ к страховым услугам

Wildberries обеспечил доступ к цифровым страховым продуктам для всех пользователей своей платформы, как сообщили в пресс-релизе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Страховое покрытие распространяется на товары, приобретенные через маркетплейс, а также на движимое имущество в доме, защитив его от утраты или повреждения в результате пожара, наводнения, стихийных бедствий или кражи.

Кроме того, охватывается здоровье покупателя и его близких на случай длительного заболевания (более 21 дня) или госпитализации на срок свыше 14 дней по причине несчастного случая.

Этот страховой продукт создан командой финтех-отдела совместно со страховой компанией ООО «Дефанс Страхование».

Оформить полис можно полностью онлайн, стоимость которого составляет 100 руб., а срок действия — один месяц. Выплаты по страховому полису могут достигать 20 тыс. руб., а если будет оформлено несколько полисов, их суммы будут объединяться.

Полис будет доступен в личном кабинете на Wildberries в разделе «Страховки». В случае страхового случая и одобрения выплаты, средства будут перечислены на счет, указанный покупателем.

Тестирование продаж страхового продукта на платформе Wildberries началось в октябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Wildberries запустит продажу алкоголя с самовывозом из магазина партнера.