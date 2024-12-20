Bloomberg: Орбан больше не хочет продлевать санкции против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам ЕС на прошедшей накануне в Брюсселе встрече, что хочет дождаться инаугурации своего союзника Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций против России, сообщают источники агентства Bloomberg.

Ранее Европейский союз ввел 15 пакетов санкций против России, которые необходимо регулярно продлевать каждые полгода. Очередное продление должно состояться в конце января, через 11 дней после инаугурации нового президента США.

Обычно это решение принималось без проблем, но для продления санкций требуется единогласное одобрение всех 27 стран-членов ЕС. Это может стать препятствием для Орбана, который может наложить вето на продление санкций.

На недавнем саммите с лидерами ЕС Орбан заявил, что не готов к продлению санкций. Об этом сообщили источники.

ЕС опасается, что Трамп, который заявил о возможности сокращения или прекращения поддержки Украины со стороны США, может заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным.

«Ранее ЕС уже сталкивался с трудностями в отношениях с Орбаном, который неоднократно блокировал шаги, направленные на наказание России или помощь Украине. Он был близким союзником Трампа и поддерживал его предвыборную кампанию», — напомнило агентство.

Ранее министр иностранных дел Петр Сийярто заявил, что Украина начала против Венгрии грязную кампанию.