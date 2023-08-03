WSJ: экономика России показала свою прочность перед санкциями Запада

Российская Федерация выдержала, по сути, все испытание, связанные с наложенными на экономику страны западными санкциями за начало СВО на Украине, приводится в публикации The Wall Street Journal.

Мало того, как отмечают авторы статьи, нонсенс состоит в том, что экономика РФ даже продемонстрировала свою прочность и рост. Отдельно обращается внимание на тот факт, что устойчивость российской экономики обеспечили серьезные госвложения и разворот на Восток.

«Провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени, идентичен тупиковой ситуации на поле боя», — сказано в статье.

Так же, как указывают авторы статьи, Россия может по праву гордиться развитием предприятий военно-промышленного комплекса в условиях чудовищных санкций. Все происходящее «станет темой для аналитиков», резюмирует издание.