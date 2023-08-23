Xiaomi наладит выпуск собственных электромобилей

Китайская корпорация Xiaomi получила от национальной комиссии по развитию и реформам разрешение на выпуск электромобилей, сообщает Reuters.

Для Xiaomi это прорывное событие. Компания давно вынашивала планы по созданию подобного производства, но до последнего времени его реализация была затруднена, поскольку национальная комиссия фактически прекратила выдачу лицензий, считая, что производство электрокаров в стране и так избыточно.

В июле корпорация завершила строительство завода в Пекине, который сможет производить до 200 тысяч автомобилей в год. Теперь Xiaomi занята экстренным набором персонала.

Всего компания намеревается инвестировать в свой автомобильный проект $10 млрд за десять лет.