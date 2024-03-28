Yandex готовятся продать России за 475 млрд рублей

Материнская компания «Яндекса», нидерландская Yandex N.V., завершает последний этап передачи прав России. Было подписано заключительное соглашение о продаже всех бизнесов группы в РФ, сообщает на своем сайте компания.

Yandex N.V. завершила подготовку активов, а также подписала все необходимые документы для продажи консорциуму частных инвесторов. Официально все получит юридическое лицо МКПАО «Яндекс».

Однако процесс не обещает пройти быстро. Для полной передачи нужно завершить как минимум первый этап сделки (всего их два). До тех пор головная компания будет контролироваться Yandex N.V.

«Сделку и сопутствующие ей изменения в структуре корпоративного управления уже одобрили акционеры Yandex N.V., получены все разрешения от регулирующих органов в России, в том числе от Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и Федеральной антимонопольной службы», — говорится в сообщении.

Нидерландская компания передаст России все свои активы и сервисы, кроме четырех иностранных стартапов. Полные условия по передаче опубликуют позже. Полагают, что закрытие первого этапа сделки российского сегмента «Яндекс» завершится только 30 апреля 2024 года. Сумма всех продаж составит 475 млрд рублей.

Таким образом, компания «Яндекс» в России в обозримом будущем станет новой головной компанией группы вместо Yandex N.V.

Ранее сообщалось, что ЕС направит доходы от замороженных российских активов на судебные иски вместо помощи Киеву.