Евросоюз разрешил международному депозитарию Euroclear оставить у себя доходы от замороженных российских активов, полученные от инвестирования средств в 2022 и 2023 годах, сообщает Politico.

Речь идет о сумме в 5 млрд евро. Эти средства будут служить «буфером», который позволит оплатить текущие и потенциальные иски со стороны России и других стран.

В Евросоюзе обсуждалась возможность передать эти средства на восстановление Украины. Против такого решения возражает Европейский центробанк, который предлагает поискать иные способы финансирования киевского режима.

Всего на счетах бельгийской расчетной системы Euroclear содержится около 200 млрд российских активов.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова десятилетиями бороться за свои замороженные активы.