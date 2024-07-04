За полгода Фонд развития промышленности Подмосковья выдал почти один млрд рублей льготных займов

С января по июнь Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) выдал предприятиям региона на реализацию инвестиционных проектов по развитию производства льготных займов почти один миллиард рублей. Об этом рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что полученные средства предприятия направят на реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности. Суммарный объем инвестиций в эти проекты с учетом собственных средств предприятий превысит 1,6 млрд рублей. А их реализация проектов позволит дополнительно создать в регионе порядка 440 рабочих мест.

Напоминаем, что в рамках поддержки развития промышленности в регионе подмосковный ФРП предоставляет предприятиям льготные займы по ставкам от 0,5% годовых. Подробнее о программах Фонда, а также об условиях получения займов можно узнать на сайте организации.