За последние пять лет в Подмосковье объем выпуска сыр увеличился более чем в два раза

В Подмосковье значительно увеличились объемы производства молочной продукции, а именно сыров и масла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Так, за пять лет объем выпуска сыра в Подмосковье увеличился более чем в два раза до ста двадцати с половиной тысяч тонн в 2022 году. А объемы выпуска сливочного масла за этот же период увеличились кратно — с 2,5 тыс. тонн до 9,9 тыс. тонн.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева подчеркнула, что рост связан, в том числе и с активной поддержкой малого и среднего предпринимательства в Московской области. При этом отдельное внимание регионом уделяется поддержки фермерских хозяйств.

Напоминаем, что в регионе предусмотрена отдельная поддержка для инвесторов, реализующих проекты импортозамещения, к которым относятся, например, предприятия по выпуску сырной и молочной продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.