За прошлый год экспорт подмосковной продукции в Армению увеличился более чем на 10 процентов

Московская область поставляет в Армению мясную и молочную продукцию, а также кондитерские изделия. Так, в 2023 году показатель экспорта в эту страну увеличился на 12%. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Примечательно, что в прошлом году из региона было ввезено двадцать четыре тысячи тонн продукции, было поставлено около семи тысяч тонн мясных продуктов, порядка трех тысяч тонн кондитерских изделий и более двух с половиной тысяч тонн молочной продукции.

Экспортом своей продукции в Армению занимаются: Дмитровский молочный завод, «Раменский кондитерский комбинат», а также «Маревен Фуд Сэнтрал».