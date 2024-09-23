За счет перераспределения земли округа Подмосковья получили 203 млн рублей

Экономика

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Городские округа региона с января этого года получили двести три миллиона рублей благодаря перераспределению земель, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

Соответствующая услуга доступна на региональном сайте госуслуг. С ее помощью к существующему участку, находящемуся в частной собственности, можно присоединить смежный участок муниципальной или государственной земли.

Услуга предоставляется в два этапа. Сначала требуется образовать участок, создав схему на кадастровом плане. После этого схема будет утверждена соответствующим постановлением.

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Министерство имущественных отношений Московской области