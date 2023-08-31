Задолженность жителей Рязани банкам составляет почти 200 млрд рублей

Экономика

Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]

За первое полугодие общий долг жителей Рязани банкам составил около 200 млрд рублей. Об этом сообщает 7info.

Отмечается, что за год розничный кредитный портфель вырос более чем на 17%. Половину всей суммы составляет задолженность по ипотечным кредитам.

Добавляется, что за первую половину текущего года жителям Рязани было выдано свыше 5,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 19 млрд рублей.

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