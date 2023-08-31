Задолженность жителей Рязани банкам составляет почти 200 млрд рублей

За первое полугодие общий долг жителей Рязани банкам составил около 200 млрд рублей. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что за год розничный кредитный портфель вырос более чем на 17%. Половину всей суммы составляет задолженность по ипотечным кредитам.

Добавляется, что за первую половину текущего года жителям Рязани было выдано свыше 5,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 19 млрд рублей.