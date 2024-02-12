Замглавы МВФ Гопинат: экономика РФ развивается лучше ожидаемого

Экономика РФ показывает лучшее развитие, чем ожидалось. Соответствующее заявление сделала первая замглавы МВФ Гита Гопинат в беседе с Foreign Policy .

В беседе с журналистами Гопинат отметила, что экономика РФ показывает положительный рост и в целом, справляется лучше ожидаемого организацией.

Она также подчеркнула, что в 2023 году в адрес МВФ зачастую можно было услышать критику после того, как фонд опубликовал прогноз, в котором фигурировали положительные для экономики РФ предположения.

Гопинат добавила, что теперь всем стоит признать тот факт, что эти вычисления оказались правдивыми.

Ранее главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша также признавал, что экономика РФ показывает темпы роста выше, прогнозируемых в фонде.