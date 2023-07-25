Зампред правительства Абрамченко: новая система РОП не приведет к росту цен на лекарства

Новая система расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию упаковки и товаров (РОП), которая разрабатывается в Госдуме, не должна привести к удорожанию импортных лекарств и детского питания. Об этом говорится в документе, распространенной пресс-службой заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.

В документе указано, что депутатам совместно с профильными министерствами необходимо выработать в законопроекте нормы, которые бы ограничивали рост стоимости социально значимых импортных продуктов, включая медицинские препараты и детское питание.

Законопроект об изменении механизма РОП был внесен в Госдуму в апреле. Предполагается, что ответственность за утилизацию упаковки будут нести ее производители, а не производители товаров.

Законопроект преследует две цели – освободить от экосбора производителей продуктов питания и подтолкнуть производителей упаковки к переходу на более экологичные материалы.