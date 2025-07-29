Когда Евросоюз пообещал США, что в рамках торговой сделки он закупит в Америке энергоносители на $750 млрд, то он дал заведомо невыполнимое обещание. Такое заявление сделала газета Politico.

При заключении торговой сделки между Соединенными Штатами и ЕС Брюссель пообещал, что на протяжении трех последующих лет закупит в Америке энергоносители на общую сумму в $750 млрд. Издание привело мнение аналитика Лоры Пейдж, сотрудника из сырьевого агентства Kpler. Та считает, что такое обязательство совершенно нереалистично.

«Ограниченные на данный момент поставки из США, технические препятствия и недостаточные полномочия Брюсселя в отношении импортных сделок означают, что достичь цели будет невероятно сложно», — указала она.

Эксперт назвала заоблачной предложенную сумму. Евросоюзу придется утроить импорт энергоносителей из США, что невозможно в текущих условиях. Ради американских поставок придется отказаться от более дешевого норвежского газа. В то же время представитель ЕС утверждает, что все цифры не взяты с потолка, а рассчитаны на основе реальных потребностей.

Ранее о сделке между Трампом и ЕС по поводу торговых пошлин высказался Дмитрий Медведев. По его мнению, президент США использовал торговое соглашение с Евросоюзом, заключенное 27 июля, чтобы получить выгоду для своей страны за счет европейских государств. Он считает, что заключенная сделка имеет явно выраженный антироссийский характер, поскольку вводит запрет на закупку российских нефти и газа. Для Трампа это прежде всего бизнес, в то время как для «сбрендившей старухи Европы» это часть идеологии, наносящей ущерб экономическому положению европейцев, подчеркнул политик.