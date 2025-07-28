Медведев прокомментировал торговую сделку Трампа с ЕС

По мнению заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, Дональд Трамп, президент США, использовал торговое соглашение с Евросоюзом, заключенное 27 июля, чтобы получить выгоду для своей страны за счет европейских государств. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.

Медведев отметил, что, несмотря на противоречивость Трампа в заявлениях и действиях, он всегда последователен в продвижении экономических интересов Соединенных Штатов.

Он считает, что заключенная сделка имеет явно выраженный антироссийский характер, поскольку вводит запрет на закупку российских нефти и газа. Для Трампа это прежде всего бизнес, в то время как для «сбрендившей старухи Европы» это часть идеологии, наносящей ущерб экономическому положению европейцев, подчеркнул политик.

Медведев убежден, что соглашение перенаправляет значительные инвестиции из Европы в американскую экономику и является унизительным для европейских стран. Он отмечает, что договоренность приведет к дополнительным затратам для промышленности и сельского хозяйства многих стран ЕС из-за необходимости приобретать американские энергоносители.

Медведев считает, что европейцам следует «брать штурмом Брюссель», чтобы «вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу». Он выразил сочувствие европейским гражданам в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что Трамп и фон дер Ляйен заключают торговую сделку без отмены 50% пошлин.