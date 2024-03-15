Западные санкции против РФ привели к резкому наращиванию золотого запаса по всему миру

В 2023 году отмечен рекордный спрос на золото. Центробанки ряда стран не только скупали его, но и старались вывезти собственные запасы на свою территорию, если до этого они хранились за рубежом. Об этом сообщили РИА Новости .

Национальные государственные банки всего мира на протяжении прошлого года скупали золото, стремясь максимально пополнить свой запас. За 2023 год было приобретено 4899 тонн этого драгоценного металла, что стало абсолютным рекордом за всю историю. Это говорит о явном недоверии многих стран к доллару, они стали наращивать свои активы именно в драгметаллах, что вдобавок помогает защитить накопления от инфляции.

Также стала заметной тенденция возврата золотых запасов к себе на родину в том случае, если они хранятся за ее пределами. Исследование одной из компаний показало, что теперь 68% глав центробанков предпочитают хранить у себя дома накопления, хотя еще четыре года назад половина госбанков хранила золотой запас в Великобритании либо США. Теперь этим странам доверяют все меньше и меньше, после того как они заблокировали у себя российские финансы.

Ранее Евросоюз призвал РФ вернуть Румынии ее золотой запас, который был передан России еще в начале прошлого века. Мария Захарова в ответ указала, что долги румынских властей перед Москвой за все время суммарно превышают в 25 раз стоимость того золота, которое когда-то было отправлено на российскую территорию.