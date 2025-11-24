Заработок Дедов Морозов и Снегурочек перед новогодними праздниками обогнал доход IT-специалистов

В декабре 2025 года зарплаты некоторых категорий работников могут увеличиться в три раза по сравнению со стандартными показателями, прогнозируют аналитики компании Mega-Personal.

Наибольший доход смогут получить аниматоры, исполняющие роли Деда Мороза и Снегурочки перед новогодними праздниками. Их заработная плата в предпраздничный период достигнет 200-300 тыс. руб., что существенно превышает прошлогодние показатели в 185 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что по заработку Деды Морозы в последний месяц 2025 года обгонят специалистов из IT-сферы. При этом на работу готовы брать людей даже без опыта — важны лишь харизма и любовь к детям.

Сфера доставки также продемонстрирует рекордные темпы роста — водители такси и курьерских служб увеличат свой доход в 2,5 раза благодаря резкому росту количества заказов.

Значительный рост оплаты труда ожидается в сфере общественного питания. Средние зарплаты сотрудников кафе и ресторанов в праздничный период могут достигнуть 120 тыс. руб.

Не останутся в стороне и работники торговой отрасли — продавцы смогут зарабатывать в среднем до 95 тыс. руб., хотя в первой половине года их доход не превышал 55 тыс. руб.

Аналитики также обращают внимание на неожиданный тренд — в первые дни января традиционно возрастает спрос на строителей и отделочников. Новогодние каникулы становятся удобным временем для проведения ремонтных работ.

Кроме того, после праздничного ажиотажа магазины активно будут нанимать логистов и складских работников для пополнения товарных запасов, что создаст дополнительные возможности для временного трудоустройства.

