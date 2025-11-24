Корчаго разъяснил новые требования к правилам выплаты премий сотрудникам

С 1 сентября 2025 года российские работодатели обязаны устанавливать четкие и прозрачные критерии выплаты премий своим сотрудникам. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс (ТК) РФ, закрепленные федеральным законом № 144-ФЗ, призваны защитить права работников от произвола при назначении премиальных выплат и применении дисциплинарных взысканий.

Как сообщил статс-секретарь, вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго, законопроект был разработан после решения Конституционного суда (КС) РФ в 2023 году, который признал часть статьи 135 ТК не соответствующей Основному закону.

Поводом для обращения в КС стала жалоба сотрудницы одного из военных бюджетных учреждений. По словам юриста, после объявленного ей выговора женщина на протяжении нескольких месяцев не получала премиальные выплаты.

Эксперт пояснил, что КС указал на нарушение конституционных принципов права на труд и вознаграждение за него. Суд постановил, что действовавшая норма позволяла работодателю необоснованно лишать сотрудника премии в течение длительного срока за единственное дисциплинарное нарушение.

Корчаго отметил, что нововведения особенно положительно скажутся на сотрудников государственных и коммерческих организаций, близких к государству. Ранее в таких структурах взыскания часто действовали в течение целого года.

По его словам, на практике это приводило к ситуации, когда сотрудник с небольшим окладом, но крупными премиальными, получив взыскание в феврале, до следующего года оставался без существенной части дохода.

Согласно новым нормам, дисциплинарное взыскание будет влиять на размер премии только за тот расчетный период, в котором оно было применено. Это означает, что работодатель больше не сможет лишить сотрудника поощрительных выплат к праздникам, юбилеям или памятным датам.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк добавил, что в случаях, когда зарплата состоит из оклада и премии, снижение размера премии не может превышать 20% от общей суммы месячного заработка.

Новые правила также распространяются на так называемую тринадцатую зарплату — ежегодную необязательную премию, которую работодатель вправе выплачивать по итогам года. При этом в Трудовом кодексе такое понятие официально не закреплено.

