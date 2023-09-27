Зарайск стал лидером в Подмосковье по объему сбора зерновых и зернобобовых культур

В подмосковном Зарайске зерновые и зернобобовые культуры собраны на площади почти тридцать тысяч гектаров. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Напоминаем, что в Московской области вышел на финишную прямую сбор зерновых и зернобобовых культур. Так, валовый сбор в Зарайске составил более 148 тысяч тонн зерна при средней урожайности 51,9 центнера на гектар.

Также в тройку лидеров по уборке зерновых и зернобобовых культур вошел городской округ Серебряные Пруды, где зерновые и зернобобовые убраны на площади более 27 тысяч гектаров. Валовый сбор составил более 110 тысяч тонн, при средней урожайности 39,8 центнера на гектар.

А на третьем месте — городской округ Луховицы, в котором культуры убраны на площади более 16 тысяч гектаров, валовый сбор составил более 79 тысяч тонн, при средней урожайности 48,4 центнера на гектар.

Зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил, что в Подмосковье уже побили рекорд прошлого года по сбору зерна — тогда был превышен показатели за весь период СССР. Таким образом, второй год подряд стал для Московской области рекордным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье является лидером в стране по производству сыра.