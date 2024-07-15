Зарядную станцию для электромобилей установили в Мытищах

Новая зарядная станция для электромобилей появилась в Мытищах, рассказали в Министерстве энергетики Московской области. Она стала четвертой на территории муниципалитета.

Зарядка «Мособлэнерго» начала работать возле дома №12 на Октябрьской улице. Мощность объекта составляет 22 кВт.

Сейчас в Подмосковье насчитывается 484 зарядки для электротранспорта. Мощность большинства из них — 282-х — составляет 22 кВт. Мощность 202-х объектов — 150 кВт.

В этом году в регионе установят 145 зарядок, в том числе 125 быстрых и двадцать медленных ЭЗС. В следующем году — еще двести.