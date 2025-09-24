Зарплата будущего: как она будет выглядеть?

На сегодняшний день получение заработной платы в цифровых рублях носит заявительный характер и доступно лишь в отдельных случаях.

Однако, по мнению экспертов, в будущем такая практика станет повсеместной. Как сообщил агентству «Прайм» Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, цифровой рубль, являясь третьей полноценной формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, со временем займет прочные позиции в расчетах.

Профессор Гордиенко уточнил, что отправной точкой для массового внедрения новой валюты станет осень 2026 года, когда в цифровых рублях начнут осуществляться отдельные бюджетные платежи. Вслед за этим к системе подключатся и коммерческие операции, включая выплату вознаграждений сотрудникам. Для перевода зарплаты обеим сторонам — и работнику, и работодателю — потребуется открыть кошелек на платформе Банка России, после чего компания сможет сформировать и отправить платеж на цифровой счет сотрудника.

Важно отметить, что при таком формате расчетов полностью сохраняется обязанность работодателя как налогового агента по перечислению всех необходимых налогов и взносов. По словам эксперта, в перспективе воспользоваться возможностью получать зарплату в цифровом рубле сможет любой желающий.

