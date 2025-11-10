«Зарплата на пенсии». Депутаты Госдумы предложили платить сотрудникам МВД половину пенсии сверху
В Госдуме предложили установить надбавку к окладу для пенсионеров МВД
Фото: [istockphoto.com/ArtemSam]
Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким выступили с новой законодательной инициативой, направленной на финансовую поддержку ветеранов органов внутренних дел.
Проект закона, направленный на оценку в правительство, предлагает ввести ежемесячную доплату для отслуживших двадцать лет сотрудников МВД, которые уже вышли на пенсию. Размер надбавки составит половину от получаемого ими пенсионного обеспечения.
Как указано в тексте документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости, подобная мера поддержки уже успешно применяется в отношении бывших сотрудников Следственного комитета России. Таким образом, авторы инициативы намерены распространить этот позитивный опыт и на другую ключевую силовую структуру.
