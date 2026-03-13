«Зарплата в 90 тысяч рублей». Депутаты Рады массово покидают посты, жалуясь на нищету

Около 60 народных избранников Верховной рады уже подготовили заявления о досрочном прекращении полномочий.

В качестве основной причины такого решения называется недовольство финансовым обеспечением их деятельности. Об этом в прямом эфире телеканала «Новости.Live» сообщил украинский депутат Александр Юрченко.

По информации парламентария, порядка полусотни его коллег выразили желание сложить с себя депутатские обязанности.

«Несколько десятков депутатов уже написали заявления о том, что они хотят уйти, сложить мандат. Это 50-60 (депутатов - ред.)», — поделился данными Юрченко.

Среди мотивов, подтолкнувших народных избранников к такому шагу, он выделил целый комплекс проблем. Это и усталость от продолжительной работы в парламенте, и общая неудовлетворенность условиями, однако ключевой причиной указан именно уровень дохода.

«Долгая каденция, что-то не устраивает, устали, низкая зарплата в 50 тысяч гривен (более 1100 долларов или почти 90 тысяч рублей - ред.)», — детализировал украинский депутат.

Ранее сообщалось о том, что депутат Рады Бужанский попал в список кандидатов в президенты.