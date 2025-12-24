«Зарплатный потолок». Полсотни компаний Петербурга проигнорировали повышение оплаты труда до минимального уровня

В Санкт-Петербурге более пятидесяти организаций воспользовались правом не повышать зарплаты сотрудников до уровня городского МРОТ, который включает обязательную региональную надбавку. Значительную часть этого списка составляют управляющие компании и товарищества собственников жилья.

Как сообщает «Деловой Петербург», основными аргументами работодателей стали сложное финансовое положение и высокая нагрузка по фонду оплаты труда. Согласно процедуре, для легализации такого решения компании должны до 15 января направить официальное мотивированное обращение в городской комитет по труду и занятости.

Кроме жилищно-коммунального сектора, в перечень вошел ряд некоммерческих социально ориентированных организаций. Отмечается, что правовых последствий за сам факт отказа не последует. Как пояснил советник юридической компании IMPRAVO Михаил Герман, «это не исключает возможности проведения проверок надзорными органами». Таким образом, компании, хотя и избегают автоматических санкций, могут привлечь внимание контролирующих инстанций.

Ранее депутат Панеш сообщил о том, что в 2026 году зарплаты россиян вырастут на 4,5%.