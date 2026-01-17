«Зарплатный разрыв». IT-специалисты и инженеры получат до 15% прибавки к зарплате

Согласно прогнозам экспертов, наиболее значительное повышение заработных плат в текущем году ожидается в отраслях, столкнувшихся с острой нехваткой квалифицированных кадров и демонстрирующих активный рост.

Как сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, профессор РУДН Екатерина Нежникова, лидерами станут IT-специалисты, где прибавка может достигнуть 10–15%. Также существенно вырастут доходы инженерно-технического персонала и руководителей проектов в строительстве и логистике, а также специалистов обрабатывающих производств — здесь рост оценивается в 8–10%.

Наименьшая динамика повышения окладов прогнозируется в секторе розничной торговли, общественного питания и области массовых услуг, отметила экономист.

При этом тренд затронет не только бюджетную, но и коммерческую сферу. По оценкам Центробанка, номинальный рост заработных плат в среднем по экономике составит около 8,4%. Однако с учетом инфляции реальное увеличение доходов населения будет более скромным — на уровне 2,7%.

Среди ключевых факторов, которые будут формировать динамику доходов в ближайшей перспективе, эксперт выделила плановое повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также потенциальные законодательные инициативы, касающиеся обязательной индексации заработных плат.

Ранее эксперт Никольская сообщила о том, что офисных работников и IT-специалистов ждет заморозка зарплат.