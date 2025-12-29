Зарплату учителей предложили привязать к 150% от средней по региону

Депутаты Либерально-демократической партии России под руководством Леонида Слуцкого подготовили законодательную инициативу, закрепляющую новую финансовую планку для учителей.

Согласно проекту, доход педагога, работающего на полную ставку в государственной школе, не должен быть менее 150% от средней заработной платы в конкретном регионе.

Законодательное предложение, с которым ознакомилось РИА Новости, планируется внести на рассмотрение Госдумы. Поправки предлагается добавить в 99.

Особый акцент авторы инициативы делают на ее социальной значимости для всех субъектов Федерации: даже регионы с ограниченными бюджетными возможностями будут обязаны обеспечить педагогам заработную плату на установленном уровне.

«Мы вносим законопроект, который гарантирует заработок учителей не ниже размера полутора средних заработных плат по региону. Даже если регион небогатый, такой подход все равно позволит повысить заработки педагогов», — заявил Леонид Слуцкий.

По мнению политика, данная мера имеет стратегическое значение для будущего страны.

«Без учителей мы не воспитаем достойное поколение граждан, способных обеспечить суверенитет и процветание России», — подчеркнул лидер фракции.

Ранее сообщалось о том, что лимит на подарки для бюджетников хотят увеличить до 10 тысяч рублей.