Зарплаты в России могут начать индексировать по новым жестким правилам: что это изменит для всех?

Инициатива, автором которой выступил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, предполагает внесение поправок в статью 134 Трудового кодекса РФ.

Согласно тексту документа, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, работодатели в коммерческом секторе будут обязаны проводить индексацию выплат сотрудникам ежегодно. При этом размер повышения не может быть ниже показателя инфляции, зафиксированного по итогам предыдущего календарного года.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что действующая редакция ТК РФ, хотя и обязывает работодателей индексировать зарплаты, не устанавливает четких временных рамок и минимального размера такой компенсации. Новая норма призвана устранить этот правовой пробел, обеспечив предсказуемый и унифицированный механизм защиты доходов граждан от обесценивания.

