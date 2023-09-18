Зарплаты выросли в 3 городах России

За последний год зарплаты в Омске, Саратове и Оренбурге выросли в 1,5 раза, а по всей стране – почти на 40%. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков «Авито Работа».

Сообщается, что аналитики сравнили динамику сентября 2023 года с прошлым годом. Лидерами по росту стали Омск, Саратов и Оренбург, где зарплаты увеличились в полтора раза. Средние предлагаемые зарплаты теперь составляют там 52-55 тысяч рублей.

По приросту в показателе также хорошо себя показали Волгоград, Томск, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород и Новосибирск. Предлагаемая заработная плата там от 53 до 63 тысяч рублей.

Директор по развитию сервиса «Авито Работа» Дмитрий Пучков сообщил, что регионы таким образом привлекают соискателей на фоне высокой конкуренции. К тому же, отметил эксперт, это помогает и удерживать работников.

Сообщается также, что в Москве увеличение составило только 16%. Несмотря на это, столица все еще лидирует по сумме зарплаты со средним показателем в почти 74 тысячи рублей.