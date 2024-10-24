Зарплаты жителей Рязанской области достигнут 85 тыс. рублей к 2027 году

По словам министра экономического развития Рязанской области Андрея Ворфоломеева, в регионе к 2027 году зарплаты жителей могут достигнуть 85 тыс. рублей. Об этом сообщает 7info.

Он уточнил, что среднегодовой темп роста заработной платы составит 108,3%, в реальном выражении — 104,1%.

По мнению главы экономического ведомства Рязанской области, в этом году средняя зарплата жителей региона составила около 63 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что около 500 жителей Нижегородской области трудоустроились на предприятия АПК при поддержке центра «Работа России».